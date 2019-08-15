ВНО-2019: Сколько участников получили наивысшие балы

В этом году в Украине 274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, из 274 абитуриентов 8 получили 200 баллов по двум предметам и 1 – по трем предметам. «Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии. Регионально: Львовская область – 41, Киев – 63, Харьков и Харьковская область – 25, Днепр и Днепропетровская область – 20», – рассказал Бойко.

«При этом мы имеем одного участника, который зарегистрировался на три предмета и получил три оценки с результатом 200 баллов – это девочка из обычной харьковской школы», – отметил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования.

Согласно итогам ВНО-2019, наивысший бал по математике получили 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по 1 абитуриенту.

Скриншот презентации Украинского центра оценивания качества образования

Как сообщалось ранее, в этом году участие во внешнем независимом оценивании приняли 345 тыс. 593 человека, из них более 345 тыс. участников сдали тесты по украинскому языку и литературе.

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