Дело Гримчака: В СБУ показали изъятые доллары, адвокат говорит – календарики (Фото, видео)

Факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его спутнику не зафиксирован. Об этом заявила адвокат Татьяна Матяш в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, уголовное производство было открыто еще в 2014 году, что указано в протоколе задержания. Адвокат отметила, что 368-й статьи, о получении взятки, там нет, есть ч. 4 ст. 190 (мошенничество). В уголовном производстве объединены несколько дел. Протокол у адвоката имеется, при этом Матяш сообщила, что следствие не объясняло, за что конкретно задержали Юрия Гримчака.

Второй задержанный, по ее словам, – это гражданин Украины Игорь Овдиенко. Также адвокат сообщила, что решение о том, чтобы обоих задержанных отвезли в изолятор временного содержания, было принято сегодня ночью – после 2:00.

На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств зафиксирован, задокументирован, адвокат ответила отрицательно. «Нет. Денежных средств там было – ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Те полмиллиона, о которых они рассказывают – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики», – заявила Матяш.

По ее словам, согласно закону, меру пресечения задержанным должны избрать сегодня.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины сообщают, что замминистра получил деньги в сумме 480 тыс. долл. «Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Киеве во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. Следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры», – говорится в сообщении СБУ.

СБУ опубликовала фото изъятых денег:

Также пресс-службой СБУ было опубликовано видео:

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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