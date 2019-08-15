Девочки учатся лучше: Итоги ВНО-2019 в Украине

В этом году по итогам государственной итоговой аттестации девочки показали более лучшие результаты, чем мальчики. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«Существенного гендерного неравенства между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. Но при этом приятно отметить, что наши девочки являются более настойчивыми и их результаты, особенно на достаточном и высоком уровне немного лучше, чем у юношей, которые имеют преимущества на начальном и среднем уровне своих результатов», – сказал он.

«Так или иначе, девочки в школе у нас учатся лучше», – резюмировал Бойко.

В качестве примера были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым показатели следующие:

высокий уровень – 17,8% девочек и 6,6% мальчиков;

достаточный уровень – 32,8% девочек и 21,7% мальчиков;

средний уровень – 39,5% девочек и 47,8% мальчиков;

начальный уровень – 9,9% девочек и 23,8% мальчиков.

Скриншот презентации Украинского центра оценивания качества образования

По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились примерно таким же образом.

Кроме того, среди тех абитуриентов, кто не преодолел проходной барьер, количество колеблется в пределах от 9 человек по испанскому языку до 12 тыс. человек по истории Украины. «Наибольшее количество участников, которые не преодолели порог, это Закарпатская и Черновицкая области, далее – Ивано-Франковская, Ровенская и Николаевская. В целом, по другим областям процент тех, кто преодолел порог сдал / не сдал, примерно одинаковый», – сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования.

Как сообщалось ранее, в этом году участие во внешнем независимом оценивании приняли 345 тыс. 593 человека, из них более 345 тыс. участников сдали тесты по украинскому языку и литературе. Наивысшие баллы по итогам ВНО-2019 получили 274 участника.

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