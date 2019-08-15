Когда Зеленский озвучит конкретный план по Донбассу, – мнение

Конкретный план урегулирования конфликта на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский может озвучить по окончании процесса формирования правительства или в начале работы новоизбранной Верховной Рады. Такое мнение высказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Александр Левченко.

«Все ожидают наше видение. Новая власть еще не артикулировала свое видение в решении ситуации по Донбассу. С этим шли на выборы и на президентские, и на парламентские: разрешить ситуацию в ближайшее время в интересах Украины и реинтегрировать временно оккупированные территории Донбасса», – сказал он.

«Возможно, когда будет речь президента на инаугурационном заседании Верховной Рады или на первом заседании правительства, будут донесены месседжи до украинского общества – как глава государства видит пути разрешения ситуации на Донбассе», – продолжил Левченко.

По его мнению, возможный следующий шаг – это выступление президента Украины на саммите Генеральной ассамблеи ООН.

«В третий вторник сентября начинается Генеральная ассамблея ООН, саммит практически всех глав государств со всего мира, и, я думаю, там уже украинская сторона может донести свои сигналы и видения всему международному сообществу. А Нормандский формат уже мог бы конкретно рассмотреть, что мы хотим, и как мы видим пути разрешения ситуации», – предположил советник главы МинВОТ.

Также он считает, что переговоры стран-участниц Нормандского формата об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе вероятнее всего состоятся после того, как в Украине заработает Верховная Рада и будет сформировано новое правительство.

Напомним, в связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во Франции заявили, что смена Нормандского формата переговоров, не стоит на повестке дня. При этом представители США, Германии и Франции планируют провести консультации касательно Нормандского формата. В Кремле же заявили, что глава РФ Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: