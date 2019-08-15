Никакой катастрофы: Есть ли на Донетчине проблемы с лекарствами

В больницах Донецкой области нет проблем с обеспечением больниц медикаментами и с лечением тяжелобольных. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«В каждом [госпитальном] округе находятся больницы совершенно разного профиля. Это больницы интенсивного лечения, их 15 в области. Больницы восстановительного лечения и больницы планового лечения», – сказал он.

«В Украине действуют государственные программы. Это касается различных видов патологий, в том числе и онкологии. Достаточно много внимания уделяется этому вопросу в плане финансирования и из местных бюджетов. Никакой катастрофы я не наблюдаю и не вижу», – прокомментировал Узун.

По его словам, несмотря на это, второй этап медицинской реформы, к которой готовится Донетчина, может улучшить ситуацию в сфере здравоохранения в регионе. «Хотелось бы, чтобы это было в гораздо большем объеме, чтобы люди меньше тратили денег на медикаменты в аптеках, а больше получали их в лечебных учреждениях. Будем надеяться, что когда будет второй этап реформы, этот вопрос как-то урегулируется. Когда больница будет получать деньги за лечение, за проделанный результат работы от НСЗУ, я думаю, ситуация изменится», – добавил представитель Донецкой облгосадминистрации.

Представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации рассказал, как в Донецкой области в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины. Он также проинформировал, что по предварительным подсчетам, чтобы в Донецкой области в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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