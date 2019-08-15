Юрист рассказала о сроках реализации проекта «Дома ветеранов»

Проект «Дома ветеранов» должен быть реализован до февраля 2020 года, после этого ветеранские пространства будут работать при поддержке органов местной власти. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», во время пресс-конференции рассказала юрист программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ирина Лоюк. Пресс-конференция на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"» прошла 14 августа в Киеве.

«Наш проект продлится до февраля (2020 года – ред.). До февраля мы должны запустить, совместно с представителями регионов, работающие "Дома ветеранов". Мы должны предоставить информацию, как создавать "Дома ветеранов", для тех регионов, которые имеют идеи, но не осуществили никаких мероприятий», – отметила Лоюк.

«Уже сейчас мы работаем. Очень активно работают юристы, психологи, даже не в самом пространстве, а консультируют онлайн или приезжают, выезжают на место. Уже сейчас мы работаем, но конец работы будет в феврале», – добавила она.

Далее, по словам юриста, «Дома ветеранов» должны работать при поддержке органов местной власти.

Ранее сообщалось, что проект по созданию «Домов ветеранов» реализуется в 4-х пилотных регионах.

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