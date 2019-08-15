ВНО-2019: Сколько абитуриентов выбрали тестирование на русском языке

В ходе прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году наибольшее количество абитуриентов, которые заказывали перевод, выбирали русский язык тестирования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«Украинский образовательный центр продолжает удовлетворять языковые потребности абитуриентов в плане выбора языка, на котором они хотят сдавать ВНО или получить тетрадь сертификационной работы во время прохождения внешнего независимого оценивания. Заявлено и мы это выполняем – переводы на русский, румынский, молдавский, венгерский, польский и крымско-татарский языки», – сказал он.

«Среди всех предметов перевод, в первую очередь на русский язык заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам – предметам, где особенность терминологии: в украиноязычной или русскоязычной есть определенные отличия», – отметил Бойко.

Согласно данным Украинского центра оценивания качества образования, в ходе ВНО-2019 такое количество абитуриентов запросили тестовые задания на русском языке:

по математике – 8,6% или 13 тыс. 886 человек;

по истории Украины – 3,4% или 7786 человек;

по биологии – 6,6% или 5358 человек;

по географии – 6% или 4819 человек;

по физике – 10,9% или 2575 человек;

по химии – 1284 человека.

Задания на других языках запрашивали не более 0,5% абитуриентов, тесты на крымско-татарском языке никто не получал. Преимущественное большинство абитуриентов проходили ВНО на украинском языке.

Как сообщалось ранее, в этом году участие во внешнем независимом оценивании приняли 345 тыс. 593 человека, из них более 345 тыс. участников сдали тесты по украинскому языку и литературе. Наивысшие баллы по итогам ВНО-2019 получили 274 участника.

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