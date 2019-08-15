Новое украинское правописание и ВНО: Как будут учитывать ошибки

В ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) в ближайшие годы нормы нового украинского правописания проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут», – сказал он.

«Не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект – проєкт, "кафедра – катедра"», – отметил Бойко.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования подчеркнул, что если абитуриенты захотят использовать новое правописание во время прохождения ВНО, это не будет считаться ошибкой.

Как сообщалось ранее, в этом году участие во внешнем независимом оценивании приняли 345 тыс. 593 человека, из них более 345 тыс. участников сдали тесты по украинскому языку и литературе. Наивысшие баллы по итогам ВНО-2019 получили 274 участника.

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