Каким будет курс доллара осенью: Мнение эксперта

В Украине укрепление гривны, которое произошло по отношению к доллару за последний месяц, было сезонным и уже начинается обратный процесс. Об этом рассказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«В августе мы живем в переходном периоде, когда сезонная неактивность переходит в период активности. Начинается сбор урожая, аграрии снова активно работают, снова начинается импорт топлива и так далее. Это все дает обратный эффект на курс национальной валюты», – сказал он.

По его словам, кроме того, те займы, которые были взяты под государственные облигации и 17% летом, придется скоро выплачивать. «Эти деньги мы будем постепенно возвращать. Это отток, который отразится на курсе национальной валюты. Учитывая то, что несколько факторов совпали и укрепили национальную валюту, я не думаю, что стоит ожидать очень резких скачков [курса доллара] осенью и в конце года», – считает Шутенко.

«Я думаю, что курс валют до конца года у нас будет где-то на уровне 27-28 грн за доллар», – добавил экономист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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