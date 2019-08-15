После взрыва на полигоне в России: Изменений радиационного фона на Луганщине не ожидается

На Луганщине не ожидается изменений радиационного фона в результате аварии в России. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что, по информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, 8 августа 2019 года в РФ, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв, сопровождавшийся человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

При этом каких-либо изменений радиационного фона (гамма-излучение) в Луганской области не ожидается.

С 10 августа 2019 года сеть радиометрических наблюдений Национальной гидрометеорологической службы Украины отслеживает распространение атмосферных масс с территории Беломорья.

По результатам измерения 12 и 13 августа 2019 года радиационный фон соответствовал средним многолетним показателям и колебался в пределах погрешности измерения – 11 мкР / ч. Следует отметить, что безопасным считается излучение, мощность которого не превышает 0,2 микрозиверта в час, что равно примерно 23 мкР в час.

Ожидается, что загрязненные атмосферные массы могут находиться над территорией Украины до завтра, 16 августа.

«По прогностическим расчетам, уровень гипотетического радиоактивного загрязнения атмосферных масс, которые могут пересечь границы Украины, вследствие рассеивания в атмосфере уменьшится по сравнению с активностями, которые могли бы наблюдаться на побережье Белого моря, и не будут представлять угрозы здоровью населению», – отмечается в сообщении.

Изотопный состав радионуклидных источников, их количество, активность, форма применения, мощность взрыва и продолжительность пожара на сегодня достоверно не известны.

С учетом расстояния и данных метеопрогноза, это не грозит территории Украины радиологическими последствиями, требующими принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды.

Сейчас осуществляется оценка и прогноз развития ситуации с целью проверки способности к реагированию на подобные события, способности своевременной диагностики и выявления повышенных уровней радиации неизвестного происхождения, а также отработка скоординированных действий и информационного обмена в целях контроля опасностей, предупреждения аварий и смягчения последствий, в том числе нерадиационных.