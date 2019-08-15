Переходное правосудие: Для возвращения Донбасса готовят концепцию

Об этом сегодня, 15 августа, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка в Facebook.

«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока 5 лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли», – пишет Рябошапка.

По его мнению, чтобы избежать хаоса, нужно урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. «С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич и прокурором Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины. Среди основных идей – необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий согласно плану действий, который бы регулярно пересматривался», – рассказал Рябошапка.

Он также рассказал, что подготовят концепцию переходного правосудия. «С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранение нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена ​​концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», – пишет заместитель главы Офиса президента.

«Не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая, кстати, в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должно быть представлено приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году – наработан первый пакет инициатив Главы государства», – говорится в сообщении Рябошапки.