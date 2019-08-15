В «ДНР»: Россияне в Донецке покажут мастер-классы по плетению лаптей из бересты

В неподконтрольном украинской власти Донецке более 100 мастеров народного творчества соберутся на этнофестивале «Гостиный дворъ», ожидается участие делегатов из четырех российских регионов. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила «заместитель министра культуры ДНР» Вера Крохмалюк, пишут местные интернет-ресурсы.

«С 16 по 18 августа в Донецке в рамках года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ», – сказала Крохмалюк.

По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке. Всего планируется работа шести тематических площадок. В программе также этнодискотека, выставка, гастрономический фестиваль.

Местом проведения станет бульвар Пушкина в центре города.