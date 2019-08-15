В «ДНР» заявили, что КПП «Еленовка» готов к открытию

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области заявили, что на данный момент КПП «Еленовка» фактически готов для открытия. Об этом сказал «вице-премьер ДНР» Владимир Пашков, сообщают сегодня, 15 августа, местные интернет-ресурсы.
«С точки зрения фактической готовности объекта, за исключением косметических моментов, функционально он работает. Работает информационная база, вся инфраструктура – электроэнергия, вода, и все, что необходимо для начала движения на вход и выход транспортных потоков. На сегодняшний день объект, по сути дела, готов», – сообщил «вице-премьер».
Пашков отметил, что работа сделана большая и выполнена с точки зрения технических и организационных критериев, на достаточно высоком уровне. «Надеюсь, на днях глава примет объект и он заработает в полную мощность», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. При этом фото проведения работ отсутствуют, демонстрируются только макеты, как должен будет выглядеть КПП после благоустройства. На реконструкцию КПП «Еленовка» в «ДНР» постановили выделить в этом году почти 50 млн руб. (19,8 млн грн по курсу местного банка).
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