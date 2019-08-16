Осенью будет скандал: Пургин рассказал о проблемах российских паспортов в «ДНР»

В «ДНР» выдачу российских паспортов превратили в систему получения доходов. Об этом заявил один из основателей «республики» Андрей Пургин.

Во-первых, по его мнению, инициатива президента России Владимира Путина относительно паспортов в «ДНР» «переврана, выкручена». В «республике» все запущено через процедуру получения «паспорта ДНР». «Это тяжелая процедура, до конца которую могут пройти не все. И не только финансово… Получение российского паспорта касается только тех, кто получил паспорт ДНР. И до сих пор не решен вопрос и от этого процесса отрезаны люди, которые не имеют паспорта Украины», – отметил Пургин, у которого на получение «паспорта ДНР» ушло 2 года.

Он добавил, что оформление «республиканского паспорта» также идет «через условное собеседование по надобности» в «отделе по борьбе с организованной преступностью» (ОБОП) и в «министерстве госбезопасности ДНР» («МГБ»).

«Владимир Владимирович [Путин] ничего такого не декларировал, он декларировал, что это гуманистическая процедура и паспорт должен получить каждый житель республики», – отметил Пургин по поводу усложнения процедуры получения российского паспорта.

Он констатировал, что в «ДНР» основной целью паспортизации стало получение дохода. «Гуманистическая инициатива – это без попыток заработать на каждом дыхании. Мы отбили заработок нотариатам и бюро переводов в 3,5 млрд руб., которые они хотели высосать из республики. Но тем не менее, все равно есть попытки усложнения процедуры, даже косвенные (бесконечные справки из ЗАГСа и т.д.), продажа мест в очередях. Безусловно, если стоит задача не раздать паспорта, а каким-то образом на этом заработать и сделать процедуру управляемой для себя, то паспорта и не выдаются», – считает экс-лидер «ДНР».

«В Абхазии за 2 недели выдали, а в Крыму для 2,5 млн человек – за 8 месяцев», – напомнил он.

Кроме того, суммарно получение российского паспорта выходит минимум в 6 тыс. руб. (2 335 грн по местному курсу валют на 16.08.19) для одного человека. Что не позволяет получить документ малоимущим жителям. «А у вас паспорт выходит в минимум 6 тыс. руб. (справки платные, ксерокопии, фотографии, пошлины и пр.), и вы в этих очередях ночуете, записываетесь и прочее», – уточнил Пургин.

«Я считаю, что осенью будет грандиозный скандал», – заявил Пургин относительно системы выдачи российских паспортов в «ДНР».

Как сообщалось ранее, по состоянию на середину августа 2019 года в «ДНР» российские паспорта получили 9 825 человек

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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