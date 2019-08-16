Проезд – свободен: В Донецке показали дом Януковича (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сохранилась усадьба четвертого президента Украины Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России.

Дом Януковича находится с обратной стороны Донецкого ботанического сада. По улице Райнеса строения занимают 3 адреса – дома № 65 в, г, д.

25 февраля Янукович вступил в должность президента Украины, а в сентябре этого же года депутаты Донецкого городского совета выделяют 3 земельных участка его сыновьям – Александру и Виктору.

Будучи президентом Виктор Янукович на этой территории не жил и появлялся редко.

В усадьбе вплоть до 2014 года постоянно проживала его супруга Людмила, а также периодически (при нахождении в Донецке) его сыновья. На территории находятся три жилых дома, спорткомплекс, беседки, хозблок, пункты охраны.

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В районе дома семьи Януковичей побывал дончанин Игорь Полтаец. Он заезжал на улицу Райнеса с улицы Абрикосовая. Перед поворотом к «цели» стоит знак «кирпич», ранее запрещавший проезд.

К центральному заезду ведет сосновая аллея. Но на пункте пропуска охраны нет.

Проехав вдоль пустынных заборов, упираешься в дальний заезд, который ранее вел к дому Александра Януковича. Но закрытые ворота и высокий забор не позволяют увидеть территорию.

«Но видно, что здесь никто не живет. Потому что охрана бы нас сразу остановила. И трава вдоль забора не покошена», – комментирует дончанин.

На территорию есть еще один заезд прямо с трассы – это к дому Людмилы. «Но и здесь все закрыто. Ничего не видно», – отмечает мужчина.

Забор продолжается вдоль трассы. За ним видны хозяйственные постройки.

«Раньше к этому месту даже за километр уж точно нельзя было подъехать незамеченным. Везде находилась охрана, въезд на улицу ограничен знаком "кирпич". Охраняли довольно-таки серьезно. А сейчас – пусто. Такое ощущение, что там вообще никого нет. Может, какой-то там дедушка на территории и находится. Хотя и то вряд ли», – заключил дончанин.

Отметим, что 24 августа 2014 года данное место попало под обстрел. О повреждениях дома Януковичей не сообщалось, но местные жители утверждали – мины легли рядом, пострадали три рядом стоящие жилые дома.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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