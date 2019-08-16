Мошенник в «ЛНР» предлагал за деньги оформить паспорт РФ и закрыть «уголовные дела»

Житель неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области предлагал платные услуги по оформлению паспортов РФ вне очереди и гарантировал закрытие «уголовных дел». Об этом сегодня, 16 августа, со ссылкой на «генеральную прокуратуру ЛНР» пишут местные интернет-ресурсы.

На мошенника подали заявления четыре жителя. Первое поступило еще 24 апреля 2019 года. «В следственное управление генеральной прокуратуры ЛНР поступило заявление от потерпевшего гражданина республики по факту мошеннических действий другого гражданина республики, в части завладения денежными средствами заявителя в размере 2 тыс. долларов США, под предлогом оказания помощи в прекращении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Еще одно заявление поступило 26 апреля. За помощь в закрытии «уголовного дела» мошенник взял 700 долларов США. А 8 мая поступило заявление уже от третьего потерпевшего по факту мошеннических действий подозреваемого, в части завладения денежными средствами заявителя в размере 500 и 200 долларов США. Кроме того, в конце мая еще один житель обратился к мошеннику за помощью в получении паспортов РФ. За несколько экземпляров обратившийся отдал мошеннику 2 500 долларов США. «По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Материальный ущерб заявителю возмещен в полном объеме. Уголовное дело прекращено», – говорится в сообщении.