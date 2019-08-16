Есть ли в задержании Гримчака политические мотивы, – мнение

В задержании силовиками заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрия Гримчака нет политических мотивов. Такое мнение высказал его коллега – заместитель министра МинВОТ Георгий Тука.

О том, что уголовное производство имеет политические мотивы, заявила супруга задержанного Юрия Гримчака Юлия. «Я абсолютно уверена, что моего мужа связали с какими-то обстоятельствами. Он – не нардеп. Он – единственный, кто защищает Порошенко на всех телеканалах и где только можно, объясняет людям гениальность этого человека, сколько он для Украины сделал. Понятно, что лучше было бы Гримчака прижать», – сказала она.

На вопрос, кому это выгодно, Юлия Гримчак ответила так: «Я не хочу никого обидеть, но я буду искать».

С ней не согласен коллега ее мужа – замминистра МинВОТ Георгий Тука. «Несмотря на популярность заявлений о политическом основании этого дела, я не вижу никаких причин искать какие-то политические мотивы в этом. Если действительно те или иные поступки, в которых обвиняют Юрия Гримчака, имеют подтверждение, то это попытка коррупционных действий и к политике не имеет никакого отношения», – сказал он.

Тука также дал характеристику Гримчаку: «С моей точки зрения, по крайней мере, внешне, человек делал политические заявления, с которыми я абсолютно всегда соглашался, соглашаюсь и буду соглашаться. Это и евроатлантическая интеграция, и усиление давления на Россию. Что касается конкретных действий тех или иных людей, которые занимаются политической деятельностью, очень часто бывает так, что конкретные действия противоречат тем политическим заявлениям, которые они делают. Это слабое место любой партии, ведь достаточно дискредитировать персону, чтобы нивелировать главные идеи и тезисы этой политической силы».

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра МинВОТ. По словам адвоката Татьяны Матяш, факт передачи средств Юрию Гримчаку и его «помощнику» не зафиксирован. 15 августа замминистра МинВОТ Украины сообщено о подозрении, за мошенничество ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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