Сложные будни: Как в Северодонецке помогают людям с инвалидностью

В Северодонецке (Луганская обл.) одиноким людям с инвалидностью помогают преодолевать жизненные трудности патронажные сестры Красного Креста.

В сложных жизненных обстоятельствах оказались пожилая женщина вместе со своей дочерью. Обе не ходят. Одна – инвалид второй группы, другая – первой группы.

79-летняя Лидия Киценко почти не встает с постели. Пенсионерка имеет вторую группу инвалидности и ряд заболеваний, в частности сахарный диабет и проблемы с сердцем. Раньше за ней ухаживала ее 51-летняя дочь Оксана Ефименко, но год назад у нее случился микроинсульт. Женщина потеряла сознание и неудачно упала, сломав бедро. «Наложили гипс. Операция стоит 80 тыс. грн на один только сустав, не считая, что нужно лекарство, питание. Операцию не сделали, наложили гипс, и вот теперь совсем лежу, не хожу. Пока операцию не сделаю, я неходячая», – говорит Оксана.

За помощью она обращалась в различные организации и инстанции, чтобы собрать деньги на операцию, но пока безрезультатно.

На проблемы двух женщин откликнулись только представители Луганской областной организации Красного Креста. Они взяли на себя решение социальных и бытовых нужд лиц с инвалидностью.

Помогает женщинам патронажная сестра Красного Креста Валентина Ткаченко. «Здесь я бываю 3-4 раза в неделю. Это продукты питания, медикаменты, замена постельного белья, оплата коммунальных услуг, оформление документов, психосоциальная помощь – в ней очень нуждаются такие подопечные», – рассказала она.

Патронажную службу в Северодонецке открыл Международный Комитет Красного Креста, поддержав и профинансировав этот проект в 2017 году. Как рассказала глава Луганской областной организации Общества Красного Креста Ольги Кудаевой, в регионе была самая большая Патронатная служба. «Она насчитывала 254 медицинских сестры, до 2016 года обслуживала 20 тыс. одиноких престарелых граждан. В 2016 году она прекратила свое существование из-за отсутствия финансирования. В силу сложившихся причин в Луганской и Донецкой области при поддержке МККК начала работать программа – Патронажная служба», – сообщила она.

Сейчас 30 патронажных сестер обслуживают около 200 подопечных Луганщины, но этого мало. В МККК говорят, что для решения проблемы необходимо вернуть штат к первичным показателям – это около 300 патронажных сестер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»