Работникам Северодонецкого «Азота» 1,5 года не начисляют страховой стаж

На Луганщине более трем тысячам работников Северодонецкого объединения «Азот», которые работают сейчас, и около тысяче уволившихся в течение прошлого года, не начисляли страховой стаж последние 18 месяцев. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

По ее словам, из зарплаты работников страховые взносы удерживаются, но в дальнейшем не перечисляются заводом в Пенсионный фонд.

«С "Азотом" у нас очень сложная ситуация. У них не проплачены страховые взносы за 18 месяцев. 1,5 года людям не засчитан страховой стаж, поскольку у нас сейчас действует закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому мы засчитываем стаж только после оплаты страховых взносов», – прокомментировала Шарунова.

«Как только предприятие проплатит, мы засчитываем – и тем, кто уже пошел на пенсию, им добавляется страховой стаж, увеличивается коэффициент страхового стажа; и тем, кто идет на пенсию, мы учитываем эти проплаченные месяцы», – пояснила она.

Пока предприятие не проплатило некоторые работники не могут оформить пенсию. С такой проблемой столкнулась 57-летняя жительница Северодонецка Людмила Галюк. Женщина проработала на Северодонецком объединении «Азот» 40 лет, начинала в лаборатории, а сейчас работает в цеху нейтрализации и очистки промышленных стоков. Работница отмечает, что ее должностной оклад 3 тыс. грн.

«У нас страшный труд, тяжелый труд – сероводород кругом, аммиак, метан, тяжелые металлы. Мы всем этим дышим. И никому нет до нас дела. У меня повышенное давление, у меня больные ноги, но я должна работать до тех пор, пока мне не назначат пенсию», – плачет женщина.

Она имеет право на льготных условиях выйти на пенсию хоть сегодня, поэтому месяц назад обратилась в Пенсионный фонд. Пенсию ей насчитали в размере зарплаты, но в выплате отказали. «Мне позвонили с Пенсионного фонда и сказали, что отклоняют в моей просьбе из-за того, что комбинат не проплатил налог за 2018 год и до сих пор: "Из-за этого вы не идете на пенсию"», – рассказала Людмила.

За нее Северодонецкое объединение «Азот» не уплатило в Пенсионный фонд 17 тыс. грн страховых взносов, поэтому ей не хватает еще двух лет трудового стажа. Денег, чтобы докупить его тоже нет. «В профсоюзе мне секретарь ответила, что я не одна, но люди боятся идти, боятся писать заявления», – говорит Людмила.

Правозащитница Илона Бондаренко, ссылаясь на письмо Высшего административного суда Украины от 14 февраля 2014 года объясняет, что наличие задолженности перед Пенсионным фондом Украины по оплате страховых взносов не может быть основанием для отказа в осуществлении перерасчета пенсии, поскольку ответственность за неуплату страховых взносов несет предприятие, на котором работает застрахованное лицо.

«По результатам рассмотрения таких категорий дел Высший административный суд Украины пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций приняли правильное решение о зачислении застрахованному лицу в страховой стаж спорный период на таких предприятиях, поскольку с заработной платы с лица ежемесячно удерживается сумма страховых взносов», – рассказала Бондаренко.

В Северодонецком объединении «Азот» ситуацию пока не комментируют. Людмила Галюк же планирует на следующей неделе написать заявление в полицию и подать на предприятие в суд.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»