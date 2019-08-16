В прифронтовой Попасной ремонтируют водопровод (Фото)

На Луганщине работники Попаснянского водоканала ремонтируют участок центрального водопровода длиной 4 км. От линии разграничения здесь 2 километра, из-за холмов слышны разрывы мин, ремонтные работы ведутся пока соблюдается «режим тишины».

Монтируют водопровод методом горячего спаивания. Он соединяет фильтровальную станцию с водопроводной сетью Попасной.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам слесаря водоканала Эдуарда Кравцова, старые стальные трубы на коллекторе питьевой воды меняют на новые полиэтиленовые. «Участок трубы на город Попасную протяженностью 4 км, меняем стальную трубу на полиэтиленовую диаметром 315 мм путем сварки. Сначала торцуем, потом нагреваем торцы труб, совмещаем целостность и склеиваем. Остывает – и все в порядке», – рассказал он.

«Мы уже проложили и подключили один участок в 1,5 км, и сейчас занимаемся вторым», – добавил Кравцов.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Из-за близости к линии разграничения за ремонтными работами наблюдают офицеры группы военно-гражданского сотрудничества оперативно-тактической группировки «Север». «В вопросе безопасности самое главное – это люди. Согласовываем эти вопросы с командирами подразделений для обеспечения безопасности личному составу, который принимает участие в данном мероприятии», – сообщил начальник группы Василий Деде.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»