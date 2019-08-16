В Рубежном критическая ситуация с водоснабжением, люди возмущены

В среду, 14 августа, пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» сообщила, что в связи с тем, что сессия горсовета Рубежного в этот день не состоялась, в течение дня будет обесточен водоканал.

«Долг составляет более 2 млн грн перед ООО "Энера Восток" за поставленную электроэнергию», – заявили в «ЛЭО».

Депутаты Рубежанского городского совета собрались на сессию в четверг, 15 августа, в ходе которой выделили городскому водоканалу 2 млн 266 тыс. грн, из которых 2 млн грн были перечислены компании «Энера Восток». Так погасили задолженность за потребленную электроэнергию. Однако до этого решения 14 августа из-за долга энергетики обесточили водоканал. Более 20 тыс. жителей Рубежного более суток были без водоснабжения.

«Набрала ванночку и пару бутылок, ну, может до 40 литров. Воды в городе нет, кран пустой. Горячей водой мы пользуемся с помощью колонки, поэтому не искупаться, ни кушать приготовить. Благо, что успела хоть чуть-чуть набрать. Мы собираемся поехать на ручеек, набрать воды», – рассказала жительница Рубежного Елена Губарь.

Ее соседи возмущены отключением воды, уверяют, что за воду платят, и считаю, что не должен весь город страдать от должников. «Кто должен, должники, отключайте, а если мы платим и такие деньги за эти расходы, за воду, зачем нам отключать?», – говорит Татьяна Василенко.

«Для маленького ребенка, для стариков, да и вообще – тем более жара. Я хочу сказать, что мы возмущены по поводу того, что это не какая-та катастрофа. Какое-то отравление воды или возможные ситуации – город справляется и решает. Но здесь на уровне властей… Мы доверили не просто свои жизни. Мы вообще кому свою безопасность доверили?», – заявила местная жительница Яна Бабик.

В четверг утром техническую и питьевую воду жителям Рубежного подвозили цистернами работники ГСЧС. В этот же день депутаты горсовета на сессии, где присутствовал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий, более 3-х часов решали вопрос погашения долгов энергетикам. В итоге – единогласно проголосовали за.

По словам мэра Рубежного Сергея Хортива, тариф на водоснабжение, принятый в прошлом году, на сегодняшний день совсем не актуален. «Но поднимать тарифы рубежанам, я считаю, мы не имеем права, поэтому мы должны рассматривать все вопросы дотаций из местного бюджета для того, чтобы снизить нагрузку для рубежан», – сказал он.

Как отметил депутат Рубежанского горсовета Анатолий Бусиенко, выделение денег на погашение долгов за электроэнергию полностью не решает проблему водоканала. «Мы сейчас решили маленькое дело, чтоб нам включили воду на 5 дней, потому что 19 августа стоит предупреждение об отключении снова полностью всего».

В «ЛЭО» сообщили, что долги потребителей на подконтрольной украинским властям территории Луганщины сейчас составляют более 800 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков – более 500 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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