В «ДНР»: Россиянин назвал цены на жилье и показал, где отдыхал в Седово (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) можно арендовать жилье – комнату в частном секторе – по цене от 200 руб. (77 грн по местному курсу на 16.08.2019) за человека. О ценах и условиях проживания отдыхающих рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший единственный курорт «ДНР».

«По поводу стоимости жилья в Седово. В частном секторе стоимость начинается от 200 руб. (77 грн – ред.) за человека», – рассказал Борисов.

Он показал условия, в которых он проживал за такую цену – общий на несколько комнат двор с беседкой огорожен забором, душ и туалет на улице, есть мангал, в маленькой комнатке стоят две кровати. «Я считаю, это очень дешево… Жить в такой комнате на курорте в частном секторе», – считает россиянин.

По его словам, в частном секторе есть и гораздо более комфортабельные варианты. Комнаты «полулюкс», рассчитанные на несколько человек, сдаются по 1,5 тыс. руб. (579 грн). «Если брать пансионаты, которых здесь несколько, то стоимость будет варьироваться от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (от 386 до 1158 грн – ред.) за сутки», – отметил он.

Чтобы найти жилье подешевле, сообщил Борисов, нужно пройтись дальше от главной улицы.

Также россиянин показал домики в районе 3-го пляжа, которые можно снять на компанию, на семью – они расположены буквально в 100 метрах от моря. Неподалеку расположился лагерь отдыхающих в палатках. «Если вдруг кто-то не хочет жить в домиках, может жить в палатках. По сути, стандартный кемпинг», – сообщил он.

Напомним, россиянин оценил плюсы и минусы пляжей морского курорта «ДНР» в Седово, а также показал популярные развлечения в поселке. Также Борисов показал, чем его кормили в столовой в Седово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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