Сводка из зоны ООС за 15 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из автоматического гранатомета;

вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник в целом соблюдает режим прекращения огня.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ в минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Под обстрелами оказались село Спартак к северу от Донецка; поселок Крутая Балка к северу от Ясиноватой; горловские поселки Зайцево и Доломитное; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» заявили о ранении мирного жителя в Зайцево.

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.