Перспективы инвестиций в экономику Донбасса: Мнение эксперта

Экономика Донбасса очень нуждается в привлечении иностранных инвестиций, однако в этом вопросе есть много сложностей. Такое мнение высказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«Состояние экономики ужасное. За 5 лет я на территории Донбасса был трижды. Один раз в составе поездки – пресс-тура, который был организован Министерством обороны. Мы проехали по линии разграничения на подконтрольной Украине части, пообщались там с жителями, увидели, какие колоссальные инфраструктурные проблемы – дороги, отсутствие воды и так далее», – сказал он.

«Потом я еще два раза был в Славянске и в его окрестностях, и тоже была возможность пообщаться с жителями, увидеть, что там происходит. Понятно, что экономическая ситуация очень сложная, даже если говорить только о подконтрольной Украине территории. Даже в Славянске, от которого фронт отдалился в сторону, все равно там очень много проблем. А если говорить о прифронтовых городах, как, например, Торецк, Бахмут и других, там вообще проблем очень и очень много», – продолжил Шутенко.

По его словам, очень сложно говорить о привлечении инвестиций на Донбасс, но это необходимо делать. «Тот, кто рассматривает инвестиции, он оценивает риски, а риски большие, потому что неизвестно, что там может прилететь с той стороны, как дальше будет развиваться конфликт. И этих проблем очень много», – отмечает экономист.

«Власть, которая пришла в Украине, понимает эту проблематику, и говорит о том, что будет начата новая политика на Донбассе, которая будет направлена на то, чтобы каким-то образом улучшить ситуацию на подконтрольной территории, прифронтовой, и сначала осуществлять информационную реинтеграцию жителей временно оккупированных территорий», – говорит Шутенко.

Эксперт подчеркнул, что самой главной проблемой восстановления экономики Донбасса является вопрос безопасности и окончания вооруженного конфликта.

«У нас вопрос мира – один из ключевых. Вопрос мира очень важен для Украины, потому что без мира очень сложно говорить об экономическом развитии нашего государства, о привлечении инвестиций. Действующий конфликт дестабилизирует и создает очень много рисков для привлечения инвестиций. Это самый приоритетный вопрос, по которому нужно работать», – резюмировал Шутенко.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе (Донецкая обл.) планируется проведение экономического форума, чтобы привлечь инвесторов к развитию Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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