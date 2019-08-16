Смерть Захарченко в «ДНР»: Гиркин намекнул на причастность российских спецслужб

К убийству «главы ДНР» Александра Захарченко могут быть причастны представители «влиятельных российских кругов». Об этом в интервью одному из российских интернет-изданий заявил экс-лидер «ополчения» Донбасса, «министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков).

«Я все-таки 16 лет прослужил в ФСБ и прекрасно знаю, как работают спецслужбы. Приходя сюда, человек должен понимать, что служба может дать, но может, скажем так, и потребовать. В том числе – по самой жесткой схеме. Человек, который стреляет в других, должен быть готов к тому, что рано или поздно выстрелят в него. И неважно, с какой стороны произойдет выстрел – спереди или сзади», – сказал он.

Себя Гиркин считает неугодной персоной для российских властей: «Да, я неудобен. Предельно неудобен. Меня никто на Донбасс не посылал. Я пошел туда сам, добровольно, по собственным побудительным мотивам, и остался верен своим взглядам и идеалам, независимо от того, как разворачивалась политическая ситуация, как менялась "линия партии". Но обратите внимание: многие из тех, кто прогибался под эту "линию", уже мертвы. Господин Захарченко – я его назвал "паном" после того, как он подписал Минские договоренности, воспринимал на ура почти все приказы из Москвы. И где он?.. То же самое можно сказать о целом ряде других донбасских деятелей. Удобность – еще не гарантия безопасности».

На реплику о том, что «по официальной версии», принятой в Москве и в «ДНР», все эти «деятели», включая Захарченко, пали «жертвами украинских спецслужб», Гиркин заявил: «Я не рассматриваю официальные версии. Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении».

«Экс-министр обороны ДНР» назвал и причины устранения Захарченко. «Коммерческие вопросы. Контроль над "серыми" схемами, над промышленностью, над всем остальным», – уверен Гиркин.

Ранее он заявлял, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко привело к растерянности в «республике», но у Кремля не было мотивов его убивать, потому что можно было просто отстранить, также, как это произошло в ходе «переворота в ЛНР» с Игорем Плотницким.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября. Со временем к его могиле приставили вооруженную охрану. Расследованием гибели «главы ДНР» занимается группа российских следователей.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Захарченко. Также в «ДНР» на 11 ноября назначили выборы «главы ДНР» и состава «народного совета ДНР».

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