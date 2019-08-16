Эксперт пояснил, почему в Украине подешевел доллар

В Украине укрепление гривны, которое произошло по отношению к доллару за последний месяц, связано с рядом факторов. Об этом рассказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«Мы наблюдали, что за последний месяц в некоторых обменниках курс гривны доходил даже до 24,6 грн за доллар. Такого мы давно не видели. Был достигнут психологический барьер, и люди задались вопросом, что происходит. Но тут сыграл ряд факторов, которые сработали в один и тот же период», – отметил он.

По его словам, один из факторов – это сезонное укрепление гривны, которое ежегодно проявляется в начале-середине лета, потому что в этот период снижается бизнес-активность, начинается сезон отпусков, не очень активны аграрии и энергетики в импорте продукции. Еще один из факторов – это внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

«Все политические силы, как и мажоритарщики, которые принимали участие в этих выборах, тратили немалые деньги на свои предвыборные кампании. Если взять средние цифры, то честная кампания одного мажоритарщика, а их было более 200, обошлась в сумму от 50 до 100 тыс. долл. США. У некоторых мажоритарщиков были кампании, стоящие до полумиллиона долларов», – поясняет Шутенко.

«Если даже умножить 200 мажоритарщиков на 100 тыс. долл., мы получим 20 млн долл., которые были взяты из сбережений или завезены откуда-то, и за счет того, что ними были пополнены предвыборные фонды, валюта была обменена, и очень большое количество денег было влито именно в период предвыборной кампании. А еще были партийные кампании… За 3,5 недели это значительно укрепило гривну», – продолжил эксперт.

Третий важный фактор, повлиявший на укрепление гривны, это займ, который осуществило Министерство финансов Украины под государственные облигации. «Только в июле было выпущено облигаций внутренне-государственного займа на около 40 млрд грн. Это опять же инвесторы, которые работают на этом финансовом рынке. Они завезли валюту, обменяли ее, купили гривневые облигации внутренне-государственного займа под высокие проценты. Это также закрепило гривну», – рассказал экономист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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