На Донетчине работают на созданием Детской областной больницы, поскольку медицинское учреждение такого уровня осталось в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Плохо, конечно, что в области нет областной детской больницы. Мы сейчас над этим работаем. Принято решение делать ее на базе Славянской детской больницы. Уже сделана проектно-сметная документация. Я думаю, в ближайшее время будет объявлена тендерная процедура», – сообщил он.

По его словам, в Донецкой области не хватает квалифицированных врачей, поскольку многие из них остались работать на неподконтрольной украинским властям территории, а над восстановлением высокого качества оказания медицинской помощи надо работать.

Директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации рассказал, как на Донетчине в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины, а также проинформировал, что по предварительным подсчетам, чтобы в регионе в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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