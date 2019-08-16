На Донетчине продолжается заключение деклараций с семейными врачами

В Донецкой области продолжается процесс заключения деклараций с семейными врачами, поскольку не все население выбрало себе медиков. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Человек имеет право выбрать того врача, которого хочет, независимо от принципа – раньше это был участковый принцип. Сейчас выбирает там, где считает нужным. Можно переговорить со знакомыми, должно быть какое-то доверие, симпатия к этому врачу. Пациент должен врачу доверять. Потом он идет к нему и говорит, что хочет с ним декларацию заключить. Единственное, что может быть, врач скажет: "Извините, у меня уже подписаны декларации, я вас не могу взять физически"», – сказал он.

По его словам, заключить декларацию с семейным можно в любое время. «Приписная кампания не закрыта», – отметил Узун.

Директор Департамента здравоохранения Донецкой ОГА сообщил, что в регионе первыми декларации с семейными врачами заключали такая категория населения, как родители с детьми. «Наиболее проблемная категория – это категория молодых людей, которые работают. Пенсионеры тоже быстро сделали это. У нас есть еще ресурс, по нашим подсчетам – около 3-4% категории работоспособных людей, 30-40 лет, которые сильно заняты на работе и пока ничего не сделали. Будем ждать их», – сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.

«Человек может заключить декларацию, где он хочет. Более того, получив электронный рецепт по программе "Доступные лекарства" сейчас, отоварить его, где он хочет. Работает принцип экстерриториальности», – добавил Узун.

Он также рассказал, как в Донецкой области в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины и проинформировал, что чтобы в регионе в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах созданы госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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