Продажа алкоголя: В «ДНР» увеличили штрафы в 2,5 раза

«Депутаты НС ДНР» ужесточили наказание за продажу алкогольной продукции в розлив для потребления на месте. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба «народного совета ДНР» со ссылкой на «депутата» Ирину Дианову, которая рассказала о сути местного нововведения.



Подробнее на сайте Народного Совета ДНР: https://dnrsovet.su/parlamentarii-uvelichili-shtraf-za-prodazhu-alkogolnoj-produktsii-v-rozliv-na-vynos-i-dlya-potrebleniya-na-meste-vne-predpriyatij-obshhestvennogo-pitaniya/

По ее словам, закрепляется порядок и основания для аннулирования согласования на организацию торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения субъекту хозяйствования, которому присвоен тип предприятия общественного питания.

Также, при установлении факта продажи алкогольной продукции в розлив для потребления на месте, а также в розлив на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания, аннулируется лицензия субъекта хозяйствования.

Предусматривается увеличение размера штрафа за продажу субъектами хозяйствования алкогольной продукции в розлив для потребления на месте, а также в розлив на вынос с 20 тыс. руб. (7 тыс.722 грн, по местному курсу на сегодня, 16 августа) до 50 тыс. рублей (19 тыс. 305 грн).