ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

Для оцифровки (ретроконверсии) бумажных пенсионных дел в регионах планируется осуществить создание центров ретроконверсии до конца сентября 2019 года. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября 2019 года.

Всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн действующих пенсионных дел. Соответствующие работы планируется завершить до 2024 года.

При этом в ПФУ отметили, что увеличения штатной численности работников органов Пенсионного фонда Украины не предвидится.

Введение электронных пенсионных дел позволит:

обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре или на удаленном рабочем месте (точке обслуживания) Пенсионного фонда Украины, или через сеть Интернет с использованием средств вебпортал электронных услуг Фонда;

создать возможность для оказания услуг независимо от места проживания;

использовать высвободившиеся помещения органов Пенсионного фонда Украины, сегодня выделены для хранения архива пенсионных дел, для улучшения условий обслуживания граждан;

обеспечить сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов, на основании которых выплачиваются пенсионные средства.

Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта «Е-ПЕНСИЯ», который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий за вебпортал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения.

По состоянию на июль 2019 года создано почти 1 млн электронных пенсионных дел лиц, впервые обратившихся за назначением пенсии начиная с 2016 года. Создан центральное хранилище электронных документов и определены алгоритмы хранения в нем информации.