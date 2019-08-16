Это ужас: В «ДНР» готов памятник Александру Захарченко (Фото)

В «ДНР» готов памятник ликвидированному «главе» Александру Захарченко. Фото памятника сегодня, 16 августа, появилось в соцсетях.

Ранее местные интернет-ресурсы сообщали о том, что в неподконтрольном украинской власти Донецке объявлено голосование на лучший памятник первому «главе ДНР» Александру Захарченко, который планировали установить на месте его ликвидации – вместо кафе «Сепар» на бульваре Пушкина.

В комментариях к фото горожане, которые поддерживают «ДНР», возмущаются несхожестью памятника с оригиналом. «Как по мне, ну не похож он на Захарченко...», – пишут в местных соцсетях.

Валентина: «Вообще не похож»;

Оксана: «Не похож, это ужас!!!»;

Анастасия: «Мне тоже так показалось»;

«Valkiriya Svet: «Твою ж.. Существуют 3D принтеры... можно взять и создать 100% копию. Во-первых, не похож. А во-вторых, сделано как на от@cь. Его там что, Пушилин делал?»;

Дмитрий: «Непонятно, почему в костюме, он в костюме был 1 раз в год – на поздравлении на Новый год непонятно, почему так держит руки – ему что, страшно? Непонятно, что с лицом, он что, сейчас расплачется? Почему его изобразили таким зажатым, с таким трусливым лицом? Разве было что-то общее между этим человеком и Захаром в жизни?»;

Аня: «Не похож. Какой-то тюфяк. А он был Мужчиной»;

Рома: «Голуби, на вас вся надежда, вы знаете что делать».

Отметим, что это не первая попытка «увековечить» ликвидированного «главу ДНР». Еще при жизни Захарченко его бюст ваяли в соседней «ЛНР». 10 мая 2019 года в Донецке на здании школы, где учился Захарченко, установили мемориальную доску – дончане также раскритиковали изображение лидера «республики». А в июле этого года ко Дню молодежи в «ДНР» провели акцию – сфотографируйся с Захарченко и «Моторолой», изображения которых также не устроили местных жителей.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.

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