Волкер: Главное, надо доносить до людей на неподконтрольном Донбассе, что они не забыты

Для тех, кто остается жить на неподконтрольном Донбассе самым главным посылом в информации должно быть то, что они не забыты. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Радио Свобода».

По его словам, главное, чтобы люди на неподконтрольном Донбассе знали, что люди в США, и Европе, и Украине заботятся о них. «Что мы поражены и этим конфликтом, и войной, которая продолжается пять лет. Что мы хотим, чтобы им стало легче жить. Мы бы так хотели видеть момент, когда они наладят нормальную жизнь. Этот конфликт принес такой ущерб ... Вы же знаете – погибло более 10 тысяч человек, конфликт изменил жизнь нескольких миллионов людей ... Это трагедия – и они не забыты! Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой. Осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена – был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы объединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь», – пояснил Волкер.

«Я надеюсь, что в конечном итоге Россия это сделает. Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, оккупировав эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам. Как по мне, на самом деле это нанесло ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае – надеюсь – они в конце концов остановятся, и мы сможем вернуть мир людям, которые там (на Донбассе, – ред.) живут», – подытожил Курт Волкер.