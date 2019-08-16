Мама заняла очередь в 4 утра. Не проехала: На КПП «Еленовка» и «Александровка» ночевать остались люди

Мама заняла очередь в 4 утра. Не проехала: На КПП «Еленовка» и «Александровка» ночевать остались люди

ДН

16.08.19 20:36dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Через «республиканский» КПП «Еленовка» до закрытия не успели проехать 70 машин. Также  остаются ночевать пересекающие линию разграничения и через КПП «Александровка». Об этом в соцсетях сегодня, 26 августа, сообщают очевидцы.

«Еленовка, 70 машин не проехали», – пишет Алекс.

О ситуации на КПП «Александровка пишет пользователь с никнеймом «16760»: «Выехали из Каргила в Донецк, очередь на завтра обычная на мосту, льготная полпосадки, все устраиваются на ночлег».

В комментариях пользователи подтверждают данную информацию.

  • Татьяна: «Мама заняла очередь в 4 утра! Не проехала! Осталась ночевать!»;
  • Марина: «С 6 утра еще стоим. Впереди машин 40, льготная такая же. Готовимся к ночлегу»;
  • Man: «Слов нет. Целый день простоять и не проехать. Раньше под закрытие хоть ускорялись».

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