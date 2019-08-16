Гражданину Италии, который воевал против ВСУ на Донбассе, сообщено о подозрении

Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 27-летнему гражданину Италии, представителю зарубежных СМИ, который с оружием в руках воевал против Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации псевдогосударственного образования "ДНР", действуя в противоречие международных правовых регламентаций ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков "ДНР" к смт. Гольмовский Никитовского района Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ и боеприпасами к ним», – говорится в сообщении.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении ходатайства о применении предварительного пресечения в виде содержания под стражей.