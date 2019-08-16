Залог 6 миллионов: Суд избрал меру пресечения Гримчаку

Суд избрал меру пресечения для заместителя председателя Министерства по вопросам оккупированных территории и внутренне перемещенных лил (МинВОТ и ВПЛ) Юрия Грмчака. Его подозревают в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем обмана, пишет «24.tv».
Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых рассматривал Деснянский районный суд Чернигова.
Суд постановил: Юрий Гримчак будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
По словам адвоката Татьяны Матяш, факт передачи средств замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его спутнику не зафиксирован.
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