Украина завершила обследование на мины зоны до моста у Станицы Луганской

Сегодня, 16 августа, завершено обследование на наличие и изъятие взрывоопасных предметов на участке местности радиусом в 125 метров от начала разрушенного участка моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) в сторону территории, контролируемой правительством Украины. Об этом со ссылкой на украинскую сторону Общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает пресс-служба ООС.

В сообщении напоминается, что в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы в Минске 1 августа было начато разминирование территории возле разрушенной части моста через реку Северский Донецк.

Сотрудниками пиротехнической службы ГСЧС Украины обследовано площадь 2,04 га площади. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что члены пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) не допускают саперов ГСЧС Украины к работе непосредственно на разрушенной части моста, и участке местности слева – справа от его разрушенной части, тем самым грубо нарушая Минские договоренности.

Также украинской стороной выполнены все подготовительные мероприятия к проведению демонтажа фортификационных сооружений, расположенных в пределах участка разведения, а именно: усилен объездной грунтовой участок местности для обеспечения проезда тяжелой строительной техники; демонтировано несколько невзрывчатых инженерных заграждений.

Таким образом, украинская сторона готова в течение двух суток зеркально провести демонтаж фортификационных сооружений.

«Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения ЗФ РФ и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений. Заметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганска», – говорится в сообщении.