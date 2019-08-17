Не проехали еще со вчерашнего утра: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 августа

Сегодня, 17 августа, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения начали работу вовремя. Время работы КПВВ «Станица Луганская» восстановлено с 06.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 августа линию разграничения через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11775 человек и 1345 транспортных средств;

«Марьинка» – 10785 человек и 1640 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9350 человек и 1425 транспортных средств;

«Гнутово» – 5485 человек и 1135 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11280 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/40;

«Марьинка» – 0/55;

«Новотроицкое» – 10/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «5:30. Каргил основная наверху моста, машин 5 перед поворотом»;

Анна: «8:17. На Каргиле очередь высоко на мосту. Льготная на мосту машин 5. В основной стоят люди, которые приехали вчера в 6 утра и не проехали. Перевозы прут»;

Дмитрий: 8:53. На Каргиле: не выдержал – уехал»:

Марина: «Стоим на Каргиле с 6 утра вчерашнего дня, сейчас 15-е.... слов нет. Ребенок уже офигел...».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «5:47. На Еленовке ад. Уже до поворота. Не видно. Льготка за магазином»;

Екатерина: «6:22. Очередь на выезд из Донецка до последнего туалета. Льгота почти до первого»;

Олеся: «7:11. Еленовка в Украину очередь за поворотом, льготная половина общей»;

Екатерина: «8:23. Основная стоит уже час. Льгота немного едет»;

Ольга: «8:30. На Еленовке очередь за поворот. За 2 часа продвинулись на три машины. Это просто издевательство»;

Mike: «8:46. На Еленовке в Донецк почти до нового блокпоста, двигаемся очееееееень медленно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Bad: «5:59. Октябрь в Мариуполь: за магазинчиком»;

Владислав: «6:53. Гнутово на Мариуполь льгота 45, основная 150+»;

Bad : «8:29. Октябрь со стороны Донецка – много! Основная до середины села, а может и больше. Льгота – до камышей»;

Bad: «9:13. Гнутово в Мариуполь: за ежами, которые на бугру – метров 50».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.