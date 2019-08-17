Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину (Фото)

Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину (Фото)

ДН

17.08.19 11:13dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Буденновском районе с постамента убрали полуразрушенный памятник Пушкину. Он долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Уехал с ДНР. Не выдержал флешмобов. В Буденновском районе убрали Пушкина», – говорится в сообщении. 

Пользователи иронически комментируют произошедшее.

  • Анастасия: «Наверное, поставят на месте Пушкина, Пушилина»;
  • Игорь: «В Донецке прошла деПушкинизация»;
  • Илья: «Там Захарченко Сашке памятник готов, может его туда!??»;
  • Максим: «Кому-то на дачу уехал».

Ранее «Донецкие новости» сообщали о том, что памятник находится в плачевном состоянии.

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