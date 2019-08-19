Не электрокаром единым: Что еще изменится в КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

В Станице Луганской (Луганская обл.) начал курсировать первый электромобиль. Он бесплатно подвозит людей от разрушенного деревянного моста в «серой зоне» до украинского контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ). Однако это не единственная и не последняя мера, предпринятая украинскими властями для облегчения пересечения КПВВ.

Расстояние маршрута электромобиля в одну сторону – 800 метров. Заряда хватает на 80 километров, поэтому возить пассажиров можно весь день без остановок для подзарядки.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Жители, пересекающие КПВВ «Станица Луганская», положительно оценили работу электромобиля.

«Очень понравилось, ощущение как в детстве, как едешь на карусели в такой классной красивой машинке. Спасибо большое! Не все же с тележками. А это очень удобно – раз и на месте», – поделилась впечатлениями жительница Луганска Валентина.

«Спасибо! Конечно, это большое подспорье для пенсионеров, инвалидов. Хорошая идея. Спасибо всем», – отмечает жительница Луганска Елена.

«Такой транспорт нужен, обязательно нужен, потому что ноги не ходят – мне 81 год. Спасибо, что дали автобус такой», – говорит пенсионерка из Луганска Раиса.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Поездка на электрокаре бесплатная. На маршруте всего две остановки – полуразрушенный деревянный мост и пункт пропуска «Станица Луганская» с украинской стороны.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

По словам водителя электрокара Романа, первые в очереди – льготники, пенсионеры и беременные женщины. «Есть утвержденный список начальником организации "Пролиска". Это люди с инвалидностью I группы, женщины с явными признаками беременности, дети до 3-х лет с одним сопровождающим. Если этих категорий не хватает, можно и других пассажиров брать», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

За день экомобиль, рассчитанный на 7 мест, может перевезти около 300 человек, за месяц – 10 тысяч. Кроме него, здесь уже месяц курсирует бесплатный автобус, рассчитанный на 50 мест.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Электрокар купили за деньги международных гуманитарных проектов. Он маневреннее и мобильнее. «Электромобиль был закуплен гуманитарной миссией "Пролиска" при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев. Все эти перевозки бесплатные. Это альтернатива "тачечникам", которые, как нам люди сообщали, 200 грн стоит человека на коляске подвезти», – сообщил руководитель организации Евгений Каплин.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Губернатор Луганщины Виталий Комарницкий отметил, что большая часть людей, пересекающих КПВВ «Станица Луганская», – люди пенсионного возраста, которым сложно преодолевать даже 800 метров до пункта пропуска. «В электрокар им удобно садиться – он очень низкий. Для посадки нужно не много усилий», – говорит он.

Через месяц в Станице Луганской появится еще один аналогичный электрокар. Всего же планируется, что будут курсировать три машины для бесплатного подвоза людей к украинскому пункту пропуска, а с сегодняшнего дня здесь обещали начать ремонт пешеходного деревянного моста.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Напомним, 16 августа от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста через реку Северский Донец запущен электромобиль.

Как сообщалось ранее, от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста через реку Северский Донец для пожилых людей и лиц с инвалидностью организовали рейсы специализированного автобуса. Также сотрудники Станично-Луганского райавтодора проводят работы по обустройству площадок для разворота социального автобуса, перевозящего людей от КПВВ «Станица Луганская» до моста и обратно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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