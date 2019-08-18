Прет льгота потоком: Ситуация в пунктах пропуска утром 18 августа

Сегодня, 18 августа, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по летнему графику.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: « 9:07. КПВВ "Горловка". По состоянию на 08:50 на пункте пропуска 90 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 140 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «4:30. Каргил: до верха моста обычная, и прет льгота потоком»:

Коля: «7:01. Марьинка на Донецк 20 авто в блоках»;

Алексей: «8:22. На Каргиле за мостом очередь, льгота до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «6:13. Очередь в Украину очень большая, ночующих со вчерашнего дня только 50 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Евгений: «6:30. Октябрь в Марик основная до конца камышей»;

Татьяна: «7:57. Октябрь в Мариуполь. Движение хорошее. Очередь заканчивается в камышах»;

Евгений: «8:34. Пищевик в Марик на подъеме».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается. ​