На Донетчине посчитали переселенцев: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 15 августа официально зарегистрировано 493 420 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 15.08.2019 на территории Донецкой области учтено 415 922 семьи и 493 420 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 107 151;

дети – 63 483;

лица с инвалидностью – 17 350;

пенсионеры – 305 436.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 670;

Краматорск – 48 048;

Славянск – 39 366;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 829;

Константиновка – 23 035;

Марьинский район – 20 245;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 565;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 024;

Селидово – 15 941.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 августа учтены 1 млн 399 тыс. 550 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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