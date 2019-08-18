На Донетчине посчитали переселенцев: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 15 августа официально зарегистрировано 493 420 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 15.08.2019 на территории Донецкой области учтено 415 922 семьи и 493 420 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 107 151;
- дети – 63 483;
- лица с инвалидностью – 17 350;
- пенсионеры – 305 436.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 670;
- Краматорск – 48 048;
- Славянск – 39 366;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 829;
- Константиновка – 23 035;
- Марьинский район – 20 245;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 565;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 024;
- Селидово – 15 941.
Напомним, в Украине по состоянию на 12 августа учтены 1 млн 399 тыс. 550 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
Читайте также:
Комментарии