Движется живенько: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 августа

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Татьяна: «10:21. В 8:45 были в Горловке, а 10:00 уже прошли Майроск, пешком. Пропускают очень быстро»;

Екатерина: «12:24. Машин немного. Украина чуть держала еще. Но мы проехали всех за 4 часа»;

Юрий: «12:55 Горловка-Бахмут 16 машин перед паспортным контролем. На удивление»;

Юрий: «13:09. На нулевом Украины очень много машин. Из Горловки»;

I I: «13:52. Горловка на выезд в Артемовск 15 авто и пол сетки пеших».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Михаил: 10:12. Каргил в Марьинку: общая около 200-250, льгота 50»;

Марат: «10:49. Каргил: общая возле знака Донойл, льгота половина»;

Юлия: «12:28. Каргил в Украину. Основная около 200, льгота около 50. Протяжки 2-3 из общей, 4-2 машины из льготы в 10 минут»;

Елена: «12:56. Каргил: льгота в Украину 40 машин, общая уходит на мост»;

Михаил: «13.27 Каргил на Марьинку. Основная – на верхушке моста. Льгота – 45»;

Юлия: «13:53. Каргил в Украину. На 13:50 пешая – никого».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Egoistka: «11:29. На Еленовке очередь до остановки, движение слабое очень, +-10 машин в час»;

Александрa: «14:20. Час назад на Еленовке из Донецка было 100 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Татьяна: «10:07. Пищевик в Мариуполь – на подъеме. Машин 30-35»;

Анастасия: «10:29. Пищевик на Донецк 5 машин»;

Татьяна: «10:47. Пищевик в Донецк 12 машин»;

Анастасия: «10:50. Пищевик на Мариуполь 37 машин. Октябрь на Донецк 7 машин»;

Анастасия: «11:48. В камышах очередь. В сторону Донецка на Октябре пускают в два ряда. Смотрят очень быстро. Минут 7 заняли все процедуры»;

Ольга: «12:32. На Октябре машин по 15 на полиции и на самом Октябре в Донецк. В сторону Мариуполя очередь на повороте наверх, после камышей. 1,5-2 часа на все БП»;

Александр: «13:29. На октябре в сторону Мариуполя 40 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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