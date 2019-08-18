Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди (Фото)

Во временно неподконтрольных украинскому правительству пунктах пропуска «Успенка» и «Мариновка» в Донецкой области через границу с Россией образовались огромные очереди. Об этом сообщается в социальных сетях.

Пытающиеся пересечь неподконтрольный украинскому правительству участок границы публикуют фото, которые активно комментируют пользователи.

Вова: «За паспортами наверное»;

Павел: «Правильно, убегайте все отсюда, и не возвращайтесь. Тут жизни никогда не будет»;

Алина: «Так это и раньше так было… Не впервые....»;

Надежда: «Там и в ту сторону, и в другую сторону была очередь»;

Миха: «В сторону России очередь легковушек от моста»;

Zlobniy: «2 дня назад там вообще был ад! Думала в обморок упаду от жары. На солнцепеке. Сегодня хоть солнышко заходило»;

Руслан: «Люди валят с дыры, правильно и делают. Тут жизни нет и не будет, особенно для молодежи»;

Анастасия: «Республика путешественников во времени».

При этом отмечается, что очереди создаются из-за плохой работы «пограничников ДНР».