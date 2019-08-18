На покупку жилья для переселенцев остаются неиспользованными 15 млн грн, – Тука

В Украине на этот год остается неиспользованными 15 млн грн на покупку жилья для переселенцев. А Луганская область уступает Донецкой области в покупке коммунального жилья для переселенцев за деньги из госбюджета. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

По его словам, местные органы власти должны принять решения о привлечении к этой программе. Она предусматривает создание в каждом населенном пункте фонда для временного пребывания. «Он (фонд, – ред) остается в коммунальной собственности, поэтому переживать о его дальнейшей судьбе местным органам власти не стоит. После того, как местная власть принимает позитивное решение, на адрес нашего министерства направляется определенная заявка определенной формы, можно даже и в вольной форме. Наши сотрудники начинают общаться. Есть определенные требования со стороны Министерства регионального развития по сумме квадратного метра, которая не может превышать определенную предельную границу, и после этого мы принимаем коллегиальное решение при участии общественности. Если такое решение принимается, то в течение месяца-полтора громада получает от нас средства и покупает жилье», – рассказал замминистра.

По словам Туки, в частности, в Мариуполе для переселенцев во время пилотного проекта купили более 60 квартир.

«У нас сейчас остаются не использованными на этот год около 15 млн грн. Пожалуйста, приобщайтесь, время течет. Это наши граждане, наши люди», – подытожил замминистра.

Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий. До этого проекты были пилотными.

Как сообщалось ранее, в Украине за 2 года по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей ВПЛ, а это 1 150 граждан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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