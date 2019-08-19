Футбол и бильярд: Чем богаты соляные шахты Соледара (Фото)

Основной достопримечательностью города Соледар (Бахмутский район, Донецкая обл.) являются соляные шахты ГП «Артемсоль». В один из действующих рудников организовывают экскурсии, также здесь на постоянной основе действует спелеосанаторий для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Данную шахту посетил блогер «Виконста».

«В 1881 году в Соледаре началась промышленная добыча соли. Сейчас эта соль поставляется в 22 страны мира», – напомнил «Виконста».

Техника безопасности – при спуске в шахту туристам выдают каски. Лифт опускает их по стволу на глубину 288 метров на дно древнего моря. «Ощущения – при спуске уши немного закладывает. Но слюну сглотнули – и все нормально», – описывает ощущения парень.

Под землей на соленых стенах выполнены панно из соли (казаки на соляном пути, знаки зодиака), «посажена» пальма из соли.

«Здесь сотни километров горных выработок. Вентиляция у нас – принудительная. По двум основным стволам свежая струя воздуха нагнетается с поверхности в шахту, воздух омывает сотни километров выработок, насыщается отрицательно-положительно заряженными ионами натрий хлорида (NaCl – формула поваренной соли, – ред.). Он способствует профилактике и лечению различных заболеваний. Людей здесь лечит воздух. В шахе постоянная температура – и зимой, и летом +14 градусов. Если на поверхности +40, то в шахте будет +15 градусов, если на поверхности +40, то в шахте +14 градусов», – рассказал экскурсовод.

В шахте есть 3 лечебные палаты, в каждой из которых могут оздоравливаться одновременно по 55 человек. Спальные места находятся в отдельных комнатках. Есть еще малая палата, детская комната. «Пациенты заходят в палату, переоделись, переобулись, принимают лечение соляным воздухом. Но питаются – на поверхности», – пояснил сопровождающий.

В игровых комнатах установлен настольный футбол, зона для шашек и шахмат, бильярда. Есть и «наземное» мини-футбольное поле.

Стоимость короткой экскурсии (1,5 часа) составляет 200 грн. Можно заказать и 4-часовое посещение шахты, которое включает экскурсионный маршрут по соляной шахте, дыхательная гимнастика, игры (теннис, бадминтон, шахматы), горячий чай.

Рядом с шахтой – магазин, в котором продаются сувениры из соли, в том числе, «соляные» настольные лампы. Стоимость ламп – от 200 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»

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