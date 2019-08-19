Просто шикарно: Жители Донетчины наблюдали розовый закат (Фото)

Жители Донецкой области наблюдали необычное явление – розовое небо. Фотографиями люди делятся в соцсетях.

Так, жители Доброполья вечером 17 августа наблюдали розовый закат. Розовым небо было и в Краматорске.

Фото публикуют и жители Мариуполя, отдыхавшие вечером на пляже у моря: здесь также во время захода солнца небосклон был окрашен в розовый цвет. Кроме того, в это же время в Мариуполе наблюдали радугу – на востоке.

Местные жители оценили красоту подобного явления в своих комментариях, они отмечают, что небо выглядело просто шикарно и пишут о том, что радуга в Мариуполе была на полнеба.