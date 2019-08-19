В Семеновке и Славянске: Как выглядит Донецкая областная психбольница сегодня (Фото)

Донецкая областная клиническая психиатрическая больница, которая в 2014 году вынужденно переехала из разрушенного обстрелами села Семеновка в Славянск сейчас занимается ремонтом главного корпуса, чтобы улучшить условия содержания пациентов.

До 2014 года эта больница была расположена в селе Семеновка. Здесь работали 6 отделений, рассчитанных на 420 коек. Некоторые корпуса медучреждения, поврежденные обстрелами, до сих пор стоят в руинах.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс» Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс» Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс» Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс» Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс» Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам заместителя главного врача психбольницы Елены Рубан, когда в мае 2014 года начались боевые действия, в учреждении не прекращали оказывать медицинскую помощь до момента, пока не появилась угроза жизни пациентов и сотрудников. «Было принято решение об эвакуации. 25 мая те пациенты, которые на тот момент у нас находились, были эвакуированы в психиатрические больницы в другие города», – вспоминает она.

После освобождения Славянска от незаконных вооруженных формирований областная психиатрическая больница арендовала в городе здание, которое не использовалось никем 7 лет. «Ремонт помещений, которые мы взяли в аренду, проведен силами сотрудников. У нас работали на "народной стройке" все – и врачи, и медсестры, и нянечки. Часть стройматериалов мы смогли взять в разрушенных зданиях», – рассказала Рубан.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В отделении, где лечатся пациенты с легкими психическими и неврологическими расстройствами, в блоках по две палаты на три человека. Рядом – санузел и душевая. Есть комната для свиданий с родными, столовая. В холле – диваны и телевизор, тут пациенты занимаются арт-терапией.

Чтобы войти или выйти из отделения, где лечатся пациенты с тяжелыми психологическими расстройствами, нужно иметь специальный ключ.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Гуляют пациенты в сопровождении медработников.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Как сообщалось ранее, в Донецкой областной психбольнице прокомментировали выявленные в ее работе нарушения. В медучреждении заверили, что работают по лицензии, а условия содержания пациентов улучшат, как только закончат ремонт в главном корпусе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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