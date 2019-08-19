«А кровь с пальчика не сдать»: В «ДНР» обсуждают подготовку к переписи населения

«А кровь с пальчика не сдать»: В «ДНР» обсуждают подготовку к переписи населения

19.08.19 15:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» стартовало обучение людей, которые будут опрашивать жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины и заполнять анкеты для переписи населения. Об этом заявил «и.о. замминистра экономического развития ДНР» Александр Ефимов, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день уже проходит обучение специалистов, которые будут непосредственно опрашивать жителей республики и заполнять переписные листы. Обучение проводится по графику, согласно дорожной карте», – уверяет Ефимов.

Также, как утверждает Ефимов, проводится «подготовка картографического материала для переписи, работа по делению территории на переписные, инструкторские и счетные участки».

В переписи в «ДНР» предполагают задействовать более 9 тыс. человек.

В соцсетях жители неподконтрольной Донетчины негативно отреагировали на данную новость:

  • Сергей: «Да нафиг вы нужны. Вам 90% даже дверь не откроют»;
  • Оксана: «Обучают они… Ну да, баблишко ж надо на каждом этапе распилить»;
  • Евгения: «Чему учат-то? Прямо подготовка следаков»;
  • Михаил: «Мда… Ясно, что ничего не ясно».

Также люди обсуждают странные, по их мнению, вопросы в анкете:

  • Екатерина: «Это не перепись, это допрос какой-то»;
  • Рома: «От меня вы ничего не узнаете, имею полное право не разглашать информацию, связанную со мной и моими близкими, согласно конституции, так что идите лесом, мягко говоря»;
  • Алексей: «Кто, собственно, вопросы составляет? Не иначе как следователь»;
  • Валентин: «Не знаю, как для следака, а вот для вора тут много полезной информации»;
  • Светлана: «Слишком много ненужной и личной информации, еще и ключ от квартиры, где деньги лежат!?»;
  • Николай: «Скоро при таких ценах и зарплатах, которые не у всех есть, перепись будет не нужна»;
  • Анжела: «Это не перепись. С какого перепуга я должна отвечать на все это? И тем более – жилищные условия. Перепись – это кто проживает, но не как это»;
  • Наталия: «Осталось добавить еще один пункт в вопросник: "Отношение к нынешней власти" – и все, досье готово»;
  • Сергей: «Еще забыли про ключи от квартиры, где деньги лежат... Наивные»;
  • Кирилл: «А кровь с пальчика не сдать?».

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