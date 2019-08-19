Гримчак пояснил, почему не сбежит в «ДНР»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак заявил, что является «не въездным» на неподконтрольную украинским властям территорию Донетчины и в Россию. Об этом он сказал в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения.
«Я не думаю, что в нашей стране есть много людей, о ком снимают кино в "ДНР". Обо мне снимают. И когда уважаемый прокурор намекает, что я могу сбежать в "ДНР", я рекомендовал бы ему посмотреть кино, которое сняли обо мне, и понять, что меня там в лучшем случае просто расстреляют сразу, как поймают. В 2014 году мои портреты висели на всех КПП "ДНР" с маленькой отметкой – "Расстрелять"», – заявил Гримчак.
По его словам, скрываться от следствия в России он тоже не сможет. «Там по мне тоже уголовное дело. Я нахожусь во всех списках, которые есть, как враг Российской Федерации», – уверял замминистра МинВОТ.
Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. При этом его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»
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