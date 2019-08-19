Живем в долг: Горняки госшахты обратились к президенту Украины и омбудсмену

В Украинске (Донецкая обл.) 16 августа горняки шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» вышли на протест, в ходе которого написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсмену Людмиле Денисовой о задолженности по зарплате и с просьбой не закрывать шахту.

По словам работников шахты «Украина», зарплату им не платят с мая, из-за этого люди вынуждены искать дополнительные заработки и жить в долг. «Нам не платят вовремя. Мы живем во всех магазинах в долг. Мы ничего не видим вообще, по три месяца вообще ничего. Мне приходится выезжать с шахты и идти по городу шабашить», – говорит шахтер Юрий Винокуров.

Работница шахты «Украина» Галина Константинова сообщила, что даже в мае работникам угольного предприятия выплатили неполную зарплату. «Мы собрались на митинг это обсудить. Может быть кто-то из представителей шахты или власти нам объяснят, как нам дальше жить. Зарплату не выдают вовремя, а если выдают, то такими частями, что просто слезы. Людям хватает только отдать долги и какую-то коммуналку оплатить», – говорит она.

На митинге присутствовал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Он пообщался с протестующими и пообещал передать их письма-обращения. «Мы сюда пригласим партнерские организации Офиса уполномоченного [по правам человека], с которыми подписан меморандум, чтобы они поработали в городе и предоставили бесплатную юридическую помощь, чтобы люди могли бесплатно оформить заявление в суд, чтобы у них юридически было закреплено, что у них действительно задолженность по заработной плате», – сказал Лисянский.

Как сообщил и. о. генерального директора ГП «Селидовуголь» Сергей Кобыляцкий, Кабмин выделил деньги на частичное погашение задолженности по заработной плате шахтерам и сегодня, 19 августа, их начнут распределять по шахтам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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